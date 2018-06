Herbalife Gran Canaria: el club que jugará por primera vez la Euroliga sin la ayuda del dinero árabe

En 2016, el club estuvo cerca de ser comprado por el jeque Sulaiman Al Fahim

En 2018, el Herbalife ha alcanzado su mayor hito deportivo

Su economía dará un salto grande gracias a los ingresos por la Euroliga

Este pasado viernes, el Herbalife Gran Canaria consiguió su mayor logro como club de baloncesto: jugará por primera vez la Euroliga, junto con Real Madrid, Barcelona y Baskonia, tras eliminar en cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa al Valencia, vigente campeón de la competición. El equipo entrenado por Luis Casimiro optará además al título de Liga, aunque antes tiene que superar las semifinales que arrancan este domingo ante el todopoderoso Real Madrid de Pablo Laso, reciente campeón de Europa.

Este modesto equipo vive ahora su mejor época dentro del baloncesto español gracias a su gestión deportiva y económica que lleva implantada desde la temporada 1995, fecha en la que el club ascendió a la ACB y se estabilizó deportivamente en la élite, donde han conseguido recientemente el título de la Supercopa de España en 2016 y los subcampeonatos de la Copa del Rey (2012-13) y Eurocup (2015). Desde su ascenso a la máxima categoría han pasado por sus banquillos tan sólo cinco entrenadores: Manolo Hussein (1995-2002), Pedro Martínez (en dos etapas, 2002-2005 y 2009-2014), Salva Maldonado (2005-2009), Aíto García Reneses (2014-2016) y Luis Casimiro las últimas dos temporadas.

Además, Gran Canaria puede presumir de ser un referente en la cantera de la ACB con descubrimientos como Sitapha Savané, Jim Moran o los ahora madridistas Jaycee Carroll (máximo anotador en las temporadas 09/10 y 10/11) y Walter Tavares (máximo reboteador en la campaña 2014/15).

Interés árabe

En 2016, todo pudo cambiar. El CB Gran Canaria, propiedad del Cabildo Insular desde 1992, llamó la atención del inversor árabe Sulaiman Al Fahim, una de las personas que encabezó las negociaciones cuando el Abu Dhabi United Group adquirió el Manchester City en 2008 y que ahora ha sido sentenciado a cinco años de prisión por delitos de falsificación. Al Fahim quiso invertir en la isla y uno de sus objetivos secundarios era comprar el 80% del club de baloncesto junto con el grupo Rumancan, del que es dueño el empresario canario Samuel Yebra. En esa operación, Yebra puso encima de la mesa una oferta por el 80% de las acciones del club, que incluía quedarse con la gestión y explotación del pabellón Gran Canaria Arena durante 25 años además de recibir 1,6 millones de euros como subvención anual, según publicó eldiario.es.

Por suerte, el Gran Canaria rechazó la oferta. Por aquel entonces el presidente del club era Antonio Morales, que se mostró contundente a la hora de valorar esta propuesta: "Les trasladé en esa reunión que me plantearon en su momento que el CB Gran Canaria no está en venta de esa manera. Les dije que si querían participar pueden hacerlo como una empresa con el ánimo de aportar en materia de publicidad, capital o dinero para mantener el club". El motivo principal para el presidente del ente grancanario es claro: no colocar en "riesgo" la existencia del club. "El valor y el capital social de este club no lo podemos poner en manos de una empresa que en cualquier momento pueda generar incertidumbre sobre la continuidad de este club, eso está por encima de cualquier cosa", explicó Morales en el periódico La Provincia.

Gracias a ese rechazo, el club ha seguido con su filosofía y dos años más tarde ha llegado a la cima. Equipos de fútbol como Málaga o Racing de Santander saben lo que es sufrir en sus carnes la venta del club a inversores que no han traído más que problemas. Nada aseguraba que iba a ser así en Gran Canaria, pero el Herbalife ha terminado dando un salto importante en lo deportivo y gracias a ello también lo hará en lo económico, algo que no se sabe si hubiera pasado con la venta del club. Lo que sí ocurrirá es que en la próxima Euroliga el Herbalife Gran Canaria se enfrentará a los mejores equipos de Europa en una liga maratoniana de 30 partidos.

Olympiacos, Fenerbahçe, Panathinaikos (si finalmente sigue en la competición), CSKA, Real Madrid, Barcelona, Maccabi, Zalgiris o Khimki serán algunos de los equipos que visitarán el Gran Canaria Arena, uno de los pabellones más modernos de Europa. Pero no sólo eso. El Herbalife, por el simple hecho de participar en la Euroliga, ingresará un fijo de 200.000 euros. Además, a cada victoria en primera fase hay que añadir 37.000 euros más. Empieza un nuevo ciclo económico y deportivo en el baloncesto de Gran Canaria.

