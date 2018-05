Cristiano Ronaldo aceptaría declararse culpable de cuatro delitos fiscales a cambio de pagar sólo 14 millones

Jod.. aquí parece que Hacienda sea su abogado defensor, pero que es eso de que está estudiando el perdonar el año en que más dinero defraudó, pero de que estamos hablando?, eso es prevaricación contable. Eso me recuerda al caso en el que se admitían facturas falsas como buenas. Y sin embargo el otro caso conocido era considerado casi como un criminal como banda organizada para defraudar, habiendo defraudado como bien han dicho por aquí menos de la cuarta parte. No me extraña que a la que sale la justicia española a darse una vuelta por Europa le den por todos lados.