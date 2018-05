La odisea de viajar a la final de la Champions: utopía sólo accesible para los bolsillos más preparados

La final de la Champions League que medirá el sábado 26 de mayo a Liverpool y Real Madrid va camino de convertirse en un fiasco para la UEFA, que por primera vez en muchos años, podría ver como el recinto donde se celebrará el partido, el Estadio Olímpico de Kiev, no se llene.

Las dificultades logísticas han transformado en casi un imposible acudir al choque y son muchos los hinchas de ambas escuadras que han renunciado a las entradas que ya habían ganado por sorteo por no encontrar forma alguna de transporte o de alojamiento en la capital ucraniana.

Por ejemplo, el Liverpool anunció ayer que, al contrario de lo previsto, tendría que activar el mecanismo de reservas para que los hinchas que estaban en lista de espera pudieran comprar las localidades que no quisieran los agraciados en primera instancia.

En el Real Madrid ha sucedido algo parecido. En los últimos días el club ha puesto en circulación entre los socios que formaban parte de la lista reserva unas 450 entradas sobrantes de los socios que han renunciado a su asiento, informa Marca.

No se descarta que haya más entradas para los abonados que están en lista de espera. Las cancelaciones se han convertido en rutina. Tanto que incluso los futbolistas y miembros del cuerpo técnico, a los que les fue asignado un total de 800 localidades, han devuelto muchos asientos.

El Real Madrid distribuyó 12.802 localidades de las 24.268 que solicitaron sus socios a través de 8.581 peticiones.

La UEFA ha puesto a la venta entre las dos hinchadas 33.252 entradas, más 6.700 para aficionados de todo el mundo. El resto hasta completar la capacidad de 63.000 espectadores del Olímpico de Kiev se repartirá entre patrocinadores, compromisos y medios de comunicación.

Los pocos mecanismos para viajar a Kiev o alojarse en la ciudad y sus alrededores obligan a desembolsos que el aficionado medio no está dispuesto a abonar o, directamente, no puede pagar.

Desde España, la agencia on-line EDreams calcula que los paquetes contratados desde nuestro país ronda los 2.600 euros contando avión y hotel. Para alternativas más económicas hay, directamente, que buscarse la vida.

En el transporte tres son las opciones: avión convencional, vuelo charter y coche. Esta última es la más económica, pero también la más compleja. Son casi 3.900 kilómetros de viaje, casi 37 horas por trayecto. Tres días sólo para ir y volver. Una paliza... pero no un desplazamiento imposible.

La alternativa del avión es menos agotadora, pero solo unos pocos presupuestos se la pueden permitir. Compañías como Vueling ofrecen vuelos para ir el sábado y volver el domingo a un precio de 1.200 euros por billete.

En un comunicado, la compañía señaló que ha puesto a la venta nueve vuelos extra que suponen más de 1.500 plazas y que volarán entre los días 25 y 27 de mayo.

Air Europa oferta para los seguidores del equipo blanco 930 plazas en cinco vuelos que saldrán de Madrid durante la mañana del sábado 26 de mayo y regresarán de Kiev tras concluir el encuentro.

Agencias, Nautalia o Wamos Air han fletado también vuelos ayudados por el levantamiento de las reestricciones a aviones de gran tamaño que ha hecho, excepcionalmente, el aeropuerto de Kiev. El precio medio ronda los 1.000 euros.

Los hinchas del Liverpool no lo tendrán mucho más fácil. La compañía Thomas Cook fletó inicialmente tres aviones desde el aeropuerto John Lennon al precio de 759 libras (866 euros) por billete, pero más tarde elevó el coste a 899 libras (1.028 euros), lo que provocó una oleada de críticas. Ante las protestas y las presiones del propio Liverpool, Thomas Cook puso otro avión a disposición de los socios red, pero mantuvo los precios. En todo caso, con estas cuatro aeronaves viajarán apenas 600 hinchas.

¿Y el resto? Londres y Manchester son las ciudades escogidas para para que el resto de 'supporters' salgan en avión desde Inglaterra, pero también hay hinchas que han informado que se desplazarán a Polonia o Alemania para salir desde aeropuertos como los de Varsovia, Cracovia, Dortmund o Berlín.

Sus vuelos tampoco serán mucho más económicos que los que se agencien los 'reds' que partan desde Liverpool. Hay vuelos que incluso superan las 1.000 libras (1150 euros).

Este caos ha provocado el enfado del propio Liverpool, que a través de Tony Barrett, su enlace con los hinchas red, se ha quejado de la situacion. "A todos los hinchas del Liverpool que están teniendo una pesadilla para viajar a Kiev -y uso la palabra pesadilla deliberadamente-, sólo puedo pedirles perdón. Lo que tendría que ser una de las ocasiones más excitantes de nuestras vidas está siendo de todo menos eso. Es inexcusable", protestó en clara referencia a UEFA.

To every Liverpool fan who is having a nightmare - and I use the word nightmare deliberately, not loosely - arranging travel to Kiev I can only apologise.

What should be one of the most exciting times of your lives is currently anything but and that, to me, is inexcusable.