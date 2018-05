Campaña Renta 2017 | ¿Cómo se aplica la deducción por maternidad? ¿cuándo y cómo se cobra?

Para entender el IRPF hay que ser ingeniero fiscal y en sus nefastos 40 años de existencia ha desincentivando la natalidad, el ahorro, la inversión e inclusive hasta el trabajar.



Es un impuesto tan retorcido, inmoral e injusto por estar sustentado en la envidia, que penaliza al que más se esfuerza en la vida pero sobre todo al más responsable, mientras beneficia al más irresponsable pero principalmente al más vago.



Este impuesto no debería de existir o al menos no así, un impuesto plano con un tramo único reducido y que paguen todos por igual sería más justo e igualitario, aunque sin duda lo mejor es que no existiese ya que el Estado tiene formas de financiarse que no implica robarle a la gente el esfuerzo de su trabajo como brutalmente lo está haciendo para mantener a cada vez más enchufados al gasto público.