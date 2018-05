¿Cómo tributan depósitos, letras del Tesoro, acciones o fondos? Se lo contamos con ejemplos prácticos

Como expone#2, lo de recomprar en los 2 meses posteriores a una minusvalia es una mas de las triquiñuelas e instrumentos de fuerza legalizados x el stablisment xa sacar los cuartos al pequeño ahorrador...si se consulta la norma al efecto, ley de antiaplicacion, se justifica esta "desmedida" xa evitar deducciones x minusvalis al entenderse q una vez recompradas no ha habido merma en la base patrimonial...si no fuera x la propia minusvalía, claro...xo es q aun es más sangrante saber q lo único q no tpuedes deducir son las minusvalías...laa plusvalías te laa comes todas independientemente de cuantas veces y con que recurrencia compres los activos q las generen