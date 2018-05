Hacienda reconoce que no es perfecta: pide a los contribuyentes revisar los datos antes de presentar la Declaración

Cuando hacienda "no es la perfecta" no pasa nada. Vas tú, reclamas y lo arreglan sin más.



En cambio cuando eres tú "el que no es perfecto" viene hacienda y te multa por haber sido "un imperfecto".



A esto se llama "jugar con las cartas marcadas".



Otro, de los múltiples, ejemplo de la igualdad ante la Ley.