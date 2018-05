La atención en oficinas de la campaña de la renta comienza el jueves

El IRPF es uno de los peores impuestos jamás inventados, es el impuesto de los envidiosos que penaliza al que más trabaja y premia al que no lo hace, en nombre por supuesto de la justicia social que de justa tiene poco o nada.



Por otro lado es un impuesto que protege a ese 1% rico de que las clases medias puedan prosperar ya que cuando más ganan más le quitan, por lo tanto solo pueden alcanzar la gloria de pertenecer al 1% los que generen muchos ingresos para sobrepasar el atraco fiscal que les arrebata la mitad de lo que ganan.



Para colmo de males lo que no te quitan con el IRPF te lo quitan luego con el IVA, para que tengas la ilusión momentánea de tener dinero y que no piensen que eres un esclavo del Estado y sus mafias enchufadas el gasto público.



España pudo prosperar gracias a los bajos impuestos en el pasado, pero ya se está comenzando a sentir las secuelas de 40 años de constante y creciente saqueo que acabará redistribuyendo miseria como no podía ser de otra manera. Si los miles de millones arrebatados a las familias y empresas durante décadas, dilapidados luego por el Estado en burocracia, clientelismo y corrupción, se los hubiesen dejado en el bolsillo a quienes con su esfuerzo lo ganaron, hoy España no estaría en la total decadencia e inmersa en un crónico estado de malestar social.



Un estado del supuesto bienestar que cada vez debe imponer más impuestos claramente no ha cumplido su principal función de ayudar a los pobres, ya que es evidente que los está multiplicando, de lo contrario si el Estado del Bienestar funcionara como dicen en vez de subir los impuestos los bajarías ya que luego de 40 años de repartir lo ajeno no habría pobres que mantener, pero la realidad es que cada vez hay más personas depedendientes del Estado, lo cual aparte de ser insostenible demuestra que todo esto del Estado del Bienestar es una gran mentira que solo ha beneficiado sustancialmente a una minoría enchufada al gasto público que puede vivir muy bien sin trabajar.



A pesar de la propaganda y el adoctrinamiento, la inmensa mayoría de las personas que trabajan percibe que el IRPF es un impuesto injusto e inmoral, que en vez de beneficiales les perjudica cada vez más, ya que es impuesto que alimenta la burocracia, la hiperregulación, el clientelismo y por supuesto la corrupción.