El peruano Gastón Acurio recibe el Premio a los Logros de Toda una Vida

Madrid, 16 may (EFE).- El cocinero peruano Gastón Acurio ha sido reconocido con el premio Lifetime Achievement Award (logros a toda una vida), uno de los premios que otorga The World's 50 Best Restaurants y que recogerá en la ceremonia de presentación de los 50 mejores restaurantes del mundo que se celebrará en Bilbao en junio.

Considerado el padre de la nueva cocina peruana y responsable de llevarla al primer plano de la escena mundial, Acurio ha dicho que este galardón no es sólo por sus 20 años de trabajo en este sentido, sino que también supone "un reconocimiento a un gran movimiento de cocineros y productores peruanos" que comparten ese espíritu, ha indicado hoy en una nota la organización.

Propietario y cocinero del restaurante Astrid & Gaston en Lima, Acurio ha expandido su imperio con establecimientos como La Mar Cevichería, con sucursales en Colombia, México, Brasil, Chile y Panamá; Panchita, una anticuchería en Lima; Madam Tusan, una franquicia de cocina chifa que ofrece gastronomía fusión chino-peruana en Lima y Santiago; Yakumanka, en Barcelona, y Tanta, en Chicago.

El premio Diners Club Lifetime Achievement ha sido en ediciones anteriores para el mexicano Guillermo González Beristáin, el británico Heston Blumenthal, los franceses Paul Bocuse, Alain Ducasse, Alain Passard y Joel Robuchon, y los estadounidenses Alice Waters, Daniel Boulud y Thomas Keller.

Acurio recogerá este galardón el 19 de junio en una gala que se celebrará en el palacio Euskalduna de Bilbao, en la que también se darán a conocer los 50 mejores restaurantes del mundo de acuerdo con los votantes de la organización The World's 50 Best Restaurants.

