La costa del sol, epicentro de la inversión inmobiliaria

Hablar de vivienda en la Costa del Sol es sinónimo de reactivación, obra nueva y lujo. Tanto Málaga capital como la costa han experimentado una demanda de viviendas desde 2015 continuada y creciente. A ello ha contribuido en gran medida el impulso del turista extranjero, que busca pasar temporadas cada vez más largas en España, y el boom de los pisos turísticos como inversión a corto y medio plazo. Esta demanda, a su vez, se ha traducido en unas subidas muy intensas de precios, que en algunos casos han llegado a los niveles registrados antes de la crisis. Sin embargo, los expertos aseguran que siguen existiendo oportunidades en este mercado.

"La Costa del Sol es un referente del mercado de costa y en concreto, Málaga es la punta de lanza como referencia para el inversor porque es un emplazamiento que tiene todos los servicios: AVE, aeropuerto, puerto marítimo, oferta cultural y gastronómica... reúne todos los requisitos para que españoles y extranjeros disfruten de su vejez en esta localidad", afirma Jesús Gil, consejero delegado de la agencia de intermediación inmobiliaria de lujo, Gilmar.

Con estas características, la Costa del Sol se ha convertido de nuevo en un punto de referencia para el inversor, habiendo actualmente tres tipos: el institucional, el pequeño inversor y el doméstico, que compra una vivienda como ahorro.

A pesar del auge que ha experimentado este mercado "actualmente hay un panorama muy atractivo, principalmente por las plusvalías que yan han obtenido los que compraron tras la crisis a unos precios muy bajos", explica Ivan Rodríguez, consejero delegado de iKasa, que asegura que todavía quedan tres o cuatro años de recorrido al alza.

En segundo lugar, el experto pone de relieve el componente del alquiler residencial, ya que mucha de la demanda extranjera primero alquila y luego compra. Y finalmente por el alquiler turístico, "donde la rentabilidad puede llegar al 10 o el 12% y tiene tanto interés como el alquiler en las principales capitales de Madrid y Barcelona", asegura Rodríguez.

En este sentido, Álvaro Marcos, gerente de promociones de Aedas Homes, cree que éste es uno de losgrandes atractivos de este mercado, ya que "el nuevo mercado de la costa ofrece al cliente la oportunidad de explotar en alquiler su segunda vivienda, combinando a la perfección el disfrute de la misma con una buena inversión y es una figura que nos estamos encontrando mucho en Aedas Homes".

Los británicos siguen liderando las compras de inmuebles, pero destacan también los clientes de Suecia, Bélgica, Alemania y Francia

La costa ha sido, según los expertos, el primer mercado que empezó a recuperarse tras la crisis por el comprador extranjero. "Es un mercado donde predomina el cliente internacional, cada vez de mayor estabilidad y de origen más diversificado. Aunque los británicos siguen liderando, destacan los clientes de Suecia, Bélgica, Alemania y Francia. Es un destino que cubre los deseos y necesidades de estos clientes, que buscan buen clima, playa, campos de golf, buenas infraestructuras y servicios. Esto ha hecho que este mercado se haya reactivado y haya crecido en cifras de dos dígitos", asegura Ignacio Peinado, director territorial de Andalucía Oriental de Neinor Homes.

La fuerte demanda ha provocado tensiones de precios en algunos puntos concretos, como es el caso del "triángulo Marbella, Estepona y Benahavís, donde actualmente no hay nada por menos de 300.000 euros, ya que el precio medio oscila desde esta base hasta el medio millón de euros, junto a viviendas plurifamiliares que están a la venta por un millón de euros", apunta Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de Tinsa, que destaca que "solo en zonas más degradadas se puede encontrar alguna oferta de pisos por 120.000 euros".

La experta concreta que "la costa de Mijas, Fuengirola y Estepona son los núcleos más dinámicos frente a Benalmádena y Torremolinos, donde la obra nueva está más contenida y los precios, tras el cambio de tendencia registrado en 2016, se han estabilizado".

El gran reto que tiene la Costa del Sol es aportar una mayor seguridad jurídica al inversor y promotores

Estepona es el mercado más dinámico en la promoción inmobiliaria de la Costa del Sol, ya que se combina una estratégica localización con todos los servicios que buscan los turistas, con una ágil administración que determina certidumbre sobre los proyectos. Además, en la ciudad hay dos claros mercados, el de primera residencia, y los proyectos orientados al público internacional.

Por otro lado, Álvaro Marcos, de Aedas Homes, apunta que el gran reto que tiene la Costa del Sol es aportar una mayor seguridad jurídica al inversor y promotores. "Las administraciones tienen que dar seguridad jurídica y certidumbre en los plazos para los procesos de desarrollo de suelo porque si no los promotores no podemos hacer nuestro trabajo ya que el comprador no sabe si se va a anular un plan o se va a parar".

Los grandes promotores se lanzan a la compra de suelo

El auge de este mercado no ha pasado por alto entre los grandes promotores de este país, que desde finales de 2015 y principios de 2016 han trabajado para posicionarse en la Costa del Sol, lanzándose a la compra de suelo. "En la ciudad de Málaga no queda oferta de suelo finalista disponible. Ya se ha incorporado a las carteras de las principales promotoras. Por ejemplo, en el área de Teatinos se concentra el mayor número de promotores y allí, Neinor Homes cuenta con dos proyectos que suman más de 400 viviendas" afirma Ignacio Peinado. En el resto de la provincia de Málaga "este mercado empieza recuperar una actividad regular y la mayor parte del suelo consolidado vacante y en desarrollo (incluso obras paralizadas) pertenece a las entidades financieras que lo están comercializando con promotores de la zona (para el pronto inicio de promociones de tamaño medio-pequeño) o grupos de inversión que provienen de la venta de inmobiliarias de las entidades financieras", apuntan en el informe de Costa de Tinsa, que destaca el incremento de precios.