Neinor Homes entra en beneficios y alcanza preventas cercanas a los 1.000 millones

Alba Brualla Madrid

Neinor Homes ha logrado su primer resultado positivo al cerrar el segundo trimestre del año con un beneficio de 2,5 millones de euros y un ebitda de 5,3 millones de euros. "Por primera vez la rama de promoción es la que ha tenido más peso en los resultados", explica Juan Velayos, consejero delegado de la compañía, que avanza firme con su compromiso de entregas de viviendas.

"En los últimos meses hemos estado en modo de ejecución y en demostrar la ventaja competitiva y la posición de liderazgo que tenemos en el sector, con unas entregas de 250 unidades en el primer semestre. Con esto hemos cumplido nuestras promesas y ahora trabajamos para entregar diez promociones más, lo que nos llevará a un objetivo de 1.000 viviendas al cierre del año", concreta el directivo.

El 95 por ciento de estas unidades están ya prevendidas, mientras que de las 2.000 que entregaran el próximo año ya se han prevendido un 70%. Con un objetivo de entregas de 4.000 viviendas en 2020 la compañía se ha puesto manos a la obra para conseguir las licencias, alcanzando ya las 1.400 unidades. Esto significa que ya tienen el 45% de las licencias que necesitan.

"Otro hito importante para la compañía es que hemos alcanzado ya los 56 proyectos en construcción, lo que significa que tenemos 4.000 unidades con grúas a lo largo de este país y 7.000 viviendas en comercialización", explica Velayos, que destaca también la robustez de su libro de preventas, "que se encamina ya hacia los 1.000 millones con más de 2.700 unidades y con un incremento de los precios del 6,2%".

Esta subida de la vivienda ha llevado a la compañía a superar en dos puntos el margen prometido a sus inversores en la salida a bolsa, situándose en el 28 por ciento, frente al 26% que se habían fijado como objetivo.

Con un banco de suelo para 13.500 casas, la compañía sigue engordando su cartera y espera invertir unos 60 millones en lo que queda de año en nuevas operaciones. "En el primer semestre hemos adquirido suelos finalistas por volumen de unos 40 millones con capacidad para 500 unidades y hemos comprado en Castellón (Valencia), Cataluña, en el sur y cerca de Madrid. Actualmente tenemos un pipeline de suelos de alrededor de 500 millones. Sigue habiendo oportunidades", apunta Velayos.

El directivo explica que no han realizado más adquisiciones de suelo estratégico ( con necesidad de tramitaciones urbanísticas), si bien, los terrenos que opcionaron el pasado mes de abril con capacidad para 1.400 viviendas "los tenemos pactados en 195 millones y a fecha de hoy están valorados en 255 millones si fueran finalistas, por lo que estamos contentos con la elección que hicimos", explica el consejero delegado de Neinor, que recuerda que no están asumiendo ningún riesgo con estos suelos.

Velayos, crítico con el plan de vivienda del PSOE

Velayos se muestra crítico con los planes anunciados hasta ahora por el nuevo Gobierno en materia de vivienda. "Me entristece la forma en la que la administración pública sigue gestionando la vivienda, con una visión a corto plazo que dudo que sirva para facilitar el acceso a la vivienda de en España". Así, considera que son "medidas precipitadas, poco meditadas y poco técnicas. No veo reflexión y siguen negando las leyes de la oferta y la demanda". "Mientras no generamos oferta no vamos a solucionar el problema, y eso se consigue con mecanismos objetivos, simples y transparentes", apunta el directivo.

Por otro lado, el consejero delegado de Neinor cree que el sector de la promoción inmobiliaria seguirá consolidándose. " Estoy profundamente convencido que el sector se consolidará por la ley de la gravedad, ya que se trata de un sector es muy intensivo en capital y vamos a ver a grandes actores dentro de este mercado".

En cuanto a Neinor, "actualmente nosotros estamos totalmente centrados en la ejecución y la apuesta ahora es por el crecimiento orgánico y sacar partido a esa posición de liderazgo", explica Velayos, que destaca el "privilegio" que tiene Neinor al contar con un accionista de referencia - Adar capital- que "cree en el equipo gestor y que tiene vocación de estabilidad a largo plazo".