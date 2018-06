MadBeach, la 'playa' que Carmena quiere en pleno corazón de Madrid

En plena plaza de Colón, en el corazón de Madrid, el Gobierno municipal trabaja en un proyecto para que la capital cuente este verano con una 'playa' similar a la que tienen otras ciudades europeas. Piscina de olas, hamacas balinesas, chiringuitos... el proyecto conocido como MadBeach podría estar disponible a partir de julio.

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y también delegada de Cultura y Deportes, ha confirmado esta información en la comisión del ramo de este lunes. La edil socialista Mar Espinar, por su parte, le ha reprochado que vaya a ceder "un cachito de espacio público" a unos inversores que montarán este parque acuático en pleno centro de la capital.

La alcaldesa ha defendido en la comisión el plan, muy parecido al que ya tienen otras ciudades europeas como París, Londres, Ámsterdam o Kiev. "En todas las ciudades europeas suele existir una playa", ha dicho Carmena, que ha comparado esta "experiencia" con las pistas de hielo que se instalan en invierno y ha apelado al "equilibrio" que debe existir entre la colaboración público-privada. "Una playa es una actividad que puede resultar interesante", ha afirmado la alcaldesa en la comisión, que ha comentado que después podrán "proliferar" iniciativas similares en otros espacios además de en el Centro.

La empresa proponente necesita una licencia que de momento no se ha concedido

Carmena ha admitido que la Secretaría General Técnica está trabajando en este proyecto, que está promovido por la empresa The Ant Company, a través de la sociedad Comanchería Inversiones, aunque la empresa proponente necesita una licencia que de momento no se ha concedido.

Según publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la compañía solicita "un espacio en los Jardines del Descubrimiento para implantar el proyecto Madbeach, mediante el que se pretende, durante los meses de verano, la recreación de una playa donde se desarrollen actividades relacionadas con el deporte, el ocio, la divulgación y el bienestar".

MadBeach abrirá todos los días de 10:00 a 22:00 horas desde el 1 de julio al 31 de agosto. El espacio contará con tres ambientes: surfero, familiar y chill out.

Entre otras cosas, habrá una piscina de olas donde se podrá practicar surf, una pista de voley, varios chiringuitos en los que se servirán platos típicos costeros, cabañas de madera, hamacas balinesas y varias zonas de actividades de ocio y entretenimiento, en las que se organizarán eventos.

Está previsto además que se lance un App de MadBeach en la que se podrá consultar la agenda de eventos, acceder a la compra de entradas y reservar las actividades gratuitas que se ofrecerán en el recinto.

En la propuesta también se recoge que la entrada no sea gratuita y cueste unos nueve euros el día completo y cinco medio día. No obstante, el proyecto no está confirmado y falta que se apruebe la licencia.