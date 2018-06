La compraventa de suelo, en máximos al mover 3.600 millones de euros en el último año

Siempre que se compre con cabeza y no dejarse llevar por el riesgo que conlleva la compra sobre el plano con la incertidumbre que conlleva saber que vas a tardar dos años en recibir las llaves, que as entregado una cantidad importante de dinero que puede pasar de todo durante ese tiempo tal y como ocurrió hace unos años que el comprador tenia una vivienda cuyo valor era inferior a la hipoteca que contrató, me parece una temeridad, mejor comprar vivienda ya construida o de segunda mano, una buena opción es compra asesorado por un intermediario financiero el te puede conseguir que seas propietario de una vivienda sin aportar ahorros hipoteca 100 mas gastos.