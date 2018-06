La compraventa de viviendas vuelve a terreno positivo tras dispararse un 29,7% en abril

3



Estaba en Airbnb en Pamplona, me fué bién unas semanas, un día entraron en el piso y le robaron a mis inquilinos un portátil y varias cosas, me tocó pagarlo a mí, pagaba un seguro y pensaba que me cubría...pues no.



Acabo de alquilarselo a una familia con niños por un precio razonable y recomiendo a todo el mundo que no pase por lo mismo que yo.



Por cierto, después de pagarles sus pertenencias al matrimonio británico, me pusieron verde en Airbnb.