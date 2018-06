Kronos invertirá 200 millones más en suelo hasta fin de año

La promotora alcanzará una cartera para 12.000 viviendas

Foto: Archivo

Kronos Homes aterrizó en España en 2014 y en apenas cuatro años ha logrado escalar hasta situarse entre las mayores promotoras del país, con una cartera de suelo que supera el millón de metros cuadrados, con capacidad para levantar 8.000 viviendas.

A diferencia del resto de grandes firmas, que nacieron en la mayoría de los casos con grandes portfolios de terreno heredados, Kronos se fundó desde cero por lo que necesita seguir comprando suelo para engordar su cartera. Esto le ha llevado a ser una de las promotoras más activas en nuevas adquisiciones con 500 millones de euros desembolsados a cierre del pasado mes de marzo. "En lo que queda de año esperamos cerrar compras por volumen de otros 150 o 200 millones más y alcanzar las 12.000 viviendas en cartera", explica a elEconomista Magda Labied, managing director de Kronos Homes.

La directiva asegura que el mercado "ya no es el de antes y no es fácil cerrar operaciones, pero sigue habiendo buenas oportunidades y nosotros tenemos en estudio suelos muy interesantes".

La compañía trabaja también con suelo no finalista ya que "tenemos un departamento de urbanismo muy bueno". "Nosotros compramos para promover, no para vender, pero tras la gestión de algunos terrenos no descartamos desprendernos de una parte cuando se trata de proyectos demasiado grandes", concreta Labied.

La compañía lanzará este año al mercado cuatro nuevos desarrollos (ubicados en Córdoba, Calafell, Mijas y Tarragona) con los que incorpora alrededor de 1.300 viviendas a su cartera. Con estos sumará 16 proyectos en distintas fases de desarrollo, si bien, ya prepara la gestión de otras promociones para 2019.

"En Madrid tenemos dos proyectos muy interesantes. Uno en Torrejón de Ardoz. Es un suelo en desarrollo de unos 122.000 metros cuadrados con capacidad para levantar alrededor de 1.180 viviendas. El otro está en Colmenar Viejo, y también es un suelo en desarrollo de alrededor de 34.000 metros cuadrados con capacidad para desarrollar unas de 205 viviendas".

A día de hoy la estrategia de Kronos Homes es seguir creciendo comprando suelo y promoviendo. "No tenemos ninguna intención de salir a bolsa, ni analizamos la compra de empresas como una vía para crecer", explica Labied, que destaca que el valor diferencial de Kronos Homes es su apuesta absoluta por el diseño.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias