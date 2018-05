Los hogares de Madrid ya dedican más del 60% de su salario al pago del alquiler

3.- De acuerdo contigo en todo, excepto en lo de que pagan sus impuestos. Como ya comenté en el comentario anterior el coste fiscal que tiene este tipo de alquileres es muy bajo, y precisamente por que son alquilados como viviendas con todas las reducciones en IRPF que conllevan, y los gastos deducibles que se permiten para calcular el rendimiento neto. Además no es obligatorio el alta en autónomo, ni repercusión de IVA.



En realidad no se alquilan viviendas, sino se hace una actividad económica de arrendamiento e incluso actividad hotelera. Por lo tanto se se cumple la legislación como debiera, créeme, no habría tantos pisos en esta modalidad, y el precio de los alquileres se reduciría.