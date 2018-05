El precio de la vivienda subirá este año el 10% en las grandes ciudades

El propagandístico "boom" de la vivienda para animar a los pardillos a desenladrillar a los Bancos, hacer rentables las maulas que compraron los fondos buitre, SOCIMIS, inmobiliarias y demás vividores de ladrillo, incluídas las AA.PP., sólo puede beneficiar relativamente a algunas CC.AA. y a determinadas ciudades y lugares de esas CCAA. Los datos económicos, demográficos, natalidad, viviendas en propiedad, vacías, en stock etc. indican que no existe ningún "boom" de la vivienda en general en España porque no se dan las condiciones de compra en la mayoría de la población y los extranjeros compran en lugares muy puntuales. Ciudades como Lugo, Ourense, León, Oviedo, Palencia, Zamora Burgos Cáceres, Badajoz, Huesca, Teruel etc. etc. no se comen una rosca y lo de la subida del 10 % en la vivienda no se lo cree ni el tato.