Los fondos temen comerse las casas que compraron a la banca: las familias no pueden asumir la subida de precios

Se que lo fácil, lo lógico, es lo opinado por “APROVECHATEGUI”.



Pero ¿qué hubiera pasado en la banca española, si no hubiese vendido esos inmuebles a los llamados “Fondos Buitre”?. A ver quién lo sabe.



Si seguimos con la analogía entre el ave carroñera y el Fondo de Inversión, cuyo objetivo es hacer ganar dinero a sus partícipes (los pisos ya han sido previamente desahuciados a sus ¿dueños? No, pues no habían terminado de pagarlos). Si seguimos con la analogía, como digo, el buitre es totalmente necesario para “limpiar” el monte de restos más o menos putrefactos.



Lo mismo pasa con esos Fondos de “Inversión”, no de desahucio, para conseguir que, de lo que queda, algo se aproveche por parte de unos legítimos inversores.