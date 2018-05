La escalada de los precios de los alquileres resucita el mantra de que arrendar es tirar el dinero

Para el número 2 podías pedir también que a los caseros se nos azotara públicamente en la plaza del pueblo. Pides pisos de renta limitada, pides que nos graben para que no pongamos precios altos. ¿Por qué no pides también una ley que nos permita desalojar a los morosos y okupas en una semana?. Ah eso no te interesa. Yo conozco a mucha gente que no quiere alquilar porque no tiene garantías jurídicas y eso no lo dice nadie.