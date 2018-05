Grupo Baraka entra en la Operación Chamartín con la compra de suelo por 400 millones

#3 Pero es que Trinitario no ha comprado nada, lo que ha comprado son unos supuestos derechos que los antiguos propietarios del suelo piensan que tienen. Esos terrenos en su dia se expropiaron y los dueños recibieron la indemnizacion correspondiente. En su dia, pues esto de la operacion chamartin es de hace ya 25 años, esos antiguos propietarios llevaron el tema a juicio y el Supremo dictamino que no procedia la reversion de los terrenos. No se como Trinitario piensa sacar nada de ahi, pues hechos juzgados no pueden volverse a juzgar, y el tema se cerro en el Supremo hace ya unos cuantos años. Lo que Trinitario ha comprado son unos inexistentes derechos que no valen nada, no se si es que le han timado o es que se piensa que va a poder sacar algo de ahi, pero es mucho dinero como para estar con tonterias.