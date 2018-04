¿Comprar para alquilar? Los locales comerciales y las oficinas, los activos más rentables

# al 8, si clao no queria estenderme y tambien se puede tener en cuenta, el deterioro de las intalaciones, los riesgos de impagos, los gastos de un posible desahucio a un inquilino moroso, etc....



Y los mas importante el ciclo lacista se esta agotando estamos en fase de distribución...., parece como si idealista y la tasadora Timsa que por cierto son del mismo grupo inversor, tubieran interes en calentar el mercado.....



yo solo compraria una vivienda si la necesitara para vivir y si tubiera dinero para pagarla, y ojo tengo varias.



OJO Sr Rajoy y politicos de turno, si tubiera 30 años menos, los trabajos con las condiciones que hay hoy en día y no tubiera dinero, a lo mejor me planteaba dar una patada a la puerta en un buen piso, en buena zona (Que hay miles cerrados) y meterme por la cara, la gente tiene que tener una ilusión en poder prosperar y mi generación se la ha robado a los jovenes. Asi es. SE IMAGINAN MILES DE JOVENES NORMALES (NO OKUPAS) HACIENDO ESTO. Puede ser que en un futuro no muy lejano, lo vea. Y me jodera, pero en el fondo lo entiendo , porque yo en su situación lo haría.