El consejo de Abertis valora de manera positiva la opa conjunta de ACS y Atlantia

Barcelona, 17 abr (EFE).- El consejo de administración de Abertis ha valorado de "manera positiva" y por unanimidad la opa conjunta lanzada por ACS y Atlantia a través de Hochtief, filial alemana de ACS, por valor de 18.181 millones de euros, 18,36 euros por acción.

Según ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo también ha puesto de manifiesto que Criteria, el principal accionista de la concesionaria, con un 21,55 % del capital, tiene intención de acudir a la oferta y vender su participación, sujeta a la aprobación y ratificación de su consejo de administración.

ABERTIS (ABE.MC )mantiene directamente un 7,958 % del capital social en autocartera y el consejo de administración ha decidido no aceptar la oferta porque todavía no se ha hecho público el plan estratégico para el periodo 2018-2020 y, por tanto, no se ha concretado la finalidad de esta autocartera.

La CNMV autorizó el pasado día 12 de abril la modificación de la opa lanzada por Hochtief sobre Abertis, que recogía los términos del acuerdo suscrito entre ATLANTIA (AUTO.IT )y ACS (ACS.MC )el pasado 14 de marzo para hacerse con el control conjunto de la concesionaria española, evitando así una guerra de opas entre ambas compañías.

El consejo de administración de Abertis ya se había pronunciado de manera positiva sobre la oferta de Atlantia, pero no había llegado a emitir su opinión sobre la oferta de la compañía alemana.

En su informe, el consejo de administración de Abertis ha destacado el compromiso de Hochtief de mantener a Abertis como una sociedad española y de no modificar las actuales condiciones laborales de los trabajadores de la concesionaria.

También apunta que el precio de la oferta, 18,36 euros por acción, supone una prima por acción del 33 % sobre el precio medio de la acción de Abertis en los seis meses anteriores al 13 de abril de 2017.

Precisamente, ayer Hochtief cerró la financiación de la opa conjunta que el grupo constructor español y la compañía italiana Atlantia han lanzado sobre Abertis.

El nuevo contrato de financiación, que se firmó el pasado viernes y sustituye al anteriormente suscrito por Hochtief, incluye a 27 entidades y asciende a más de 18.180 millones de euros, que es el importe de la contraprestación en efectivo ofrecida por la filial de ACS a los accionistas de Abertis.

También ayer, en el marco de esta operación, Atlantia optó por vender el 29,9 % del capital de Cellnex, paquete que ahora pertenece a Abertis, a su accionista de referencia, la familia Benetton, en concreto a la sociedad Edizione, por 1.489 millones de euros.

