Fomento busca medidas para frenar una burbuja del alquiler, pero descarta imponer precios máximos

a) liberar suelo por parte de los Ayuntamientos, cosa que no van a hacer porque les interesa cobrar impuestos altos



b) Regulación de Viviendas Turísticas.



c) Construcción de viviendas sociales con alquileres bajos, y no en propiedad.



Con esto se activan puestos de trabajo y se recaudan impuestos a nivel de Estado.



Mucho me temo que no harán nada, porque de esto se están forrando unos pocos.