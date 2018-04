Cómo normalizar el precio del alquiler: alternativas a la limitación de precios

Regulando el precio del alquiler y con una renta basica incondicional. La vivienda es un bien basico, y ni hay trabajo para todos, ni oportunidades para todos. El otro dia me ofrecieron 28 horos por un conjtrato de cinco horas un domingo, y asi pasan los meses. Yo me apuntaré a la revolucion cuando llegue, la gente que vive bien no quiere que esto cambie, por eso la propaganda de recuperacion. Los datos oficiales son falsos. Y siendo falsos, reflejan tres millones y medio de parados, otros cuatro millones de submileuristas, y encadenamientos de contratos de hora. Por otro lado, gasto publico y social para enchufados, y toda esa gentuza de funcionarios de salon y jubilados que no han sufrido la crisis a costa de los impuestos. España no tiene mercado laboral ni vivienda digna para la poblacion. Cuando la dictadura del capital es un hecho, la revolucion es un derecho.