La compraventa de viviendas sube un 16,2% y registra su mejor febrero en siete años

Pues yo encantado con mis pisitos, los he comprado a 40.000/50.000€ y los alquilo a 500€ a los estudiantes, y el banco me ha financiado el 50% a tipos del 2,2%.



Con 200.000€ he comprado 7 pisitos, me embolso 3.500€ al mes y pago de letra 700€.



Ya no me tengo que levantar a las 7 de la mañana a soportar atascos y jornadas de trabajo de 10 horas!!!!!!!! A vivir la vida que son 3 dias!!!!!!