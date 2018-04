800 469

Podemos valora que se reconozca la "pésima situación" de Cercanías

Madrid, 9 abr (EFE).- Podemos ha celebrado hoy que el Ministerio de Fomento haya reconocido la "pésima situación" en la que se encuentra la red de Cercanías y ha exigido que ponga en marcha ya un plan de choque que llega más de diez años tarde.

En una nota de prensa, el diputado de Podemos Alberto Oliver dice que el plan de Fomento, que contempla una inversión urgente de 580 millones de euros en dos años, no habría sido posible sin la presión ejercida por los municipios madrileños ni sin el apoyo de los colectivos sociales y Plataformas de Afectados por el servicio de Cercanías.

No obstante, denuncia que el plan no contempla más que estudios de nuevas ampliaciones de la red y relega la construcción de nuevas infraestructuras, con lo que Podemos sospecha que el plan no se ejecutará.

"Los madrileños y las madrileñas ya tenemos experiencia en planes que no se cumplen, como el plan de 2009-2015 de José Blanco (dotado con más de 5.000 millones de euros, o el plan de la ministra Ana Pastor, del que apenas se cumplió nada también", apunta Oliver.

Podemos lamenta que algunos municipios seguirán sin Cercanías y que otras localidades que llevan más de una década esperando la llegada del tren van a tener que seguir al menos hasta 2025 sin parada.

