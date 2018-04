La confianza del sector inmobiliario en Cataluña se resintió tras el 1-O

Los ambiciosos chicos de Adolf se han tirado al monte, los días pasan y cada día es como si no hubiera un mañana. Los chicos de Adolf saben que no hay vuelta atrás, saben que lo que hagan o dígan hoy debe ser peor que lo que dijeron ayer. Los chicos de Adolf cuando acaben de derrotar a unos se meteran con otros y así hasta que tengamos claro que no son personas de paz ni buscan arreglar nada, lo único que quieren es sangre, sudor y lágrimas ajenas y sobre todo borrar sus huellas, aunque sean imborrables. Los chicos de Adolf dejaran de ser un peligro para ellos y para los demás cuando se vayan a su puñetera casa a llamar lumis y ponerse hasta el culo, que es para lo único que valen.