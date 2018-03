Aedas analiza su entrada en la promotora de la Sareb

Su objetivo es comprar suelo para más de 1.000 viviendas este año

Aedas cuenta con una cartera de suelo con capacidad para levantar unas 13.000 viviendas, pero la promotora quiere seguir creciendo. Así, analizará las grandes operaciones de suelo que salgan a mercado por parte de los grandes fondos y también estudiará la creación de una sociedad conjunta con la Sareb, que se encuentra en pleno proceso de búsqueda de un socio industrial.

"Si los suelos son atractivos y cumplen con las características que nosotros requerimos, pues por qué no. Evidentemente estamos hablando de una operación de un volumen muy importante, por lo que habría que buscar financiaciones alternativas, ya que con la caja actual no llegaríamos", explica Hernando de Soto, director de Relación con Inversores de Aedas Homes.

Por otro lado, la firma no descarta crecer a través de la adquisición de otras pequeñas promotoras. "Si para adquirir buenos terrenos, en un momento dado, hay que comprar una promotora local se puede plantear. Pero nuestro interés es en el suelo, no en los equipos", destaca el directivo, que asegura que en su plan estratégico se han fijado el objetivo de adquirir terrenos este año con capacidad para unas 1.040 viviendas más.

En realidad, la compañía ya cuenta con el suelo suficiente para cumplir con las entregas previstas, pero "vamos a seguir comprando porque muchos de nuestros terrenos están concentrados en las mismas zonas y por lógica, para no generarnos competencia, tenemos que ir poniendo las promociones en el mercado poco a poco. Por eso queremos seguir ampliando la cartera y de hecho si vemos buenas oportunidades podríamos ir a por más".

En cuanto a la posibilidad de subirse a la ola del alquiler levantando vivienda en proyectos llave en mano, De Soto ve factible que se puedan alcanzar acuerdos de largo plazo con algunas socimis para que una parte pequeña de su producción vaya por esta vía, si bien, "aunque es una posibilidad, todavía no hay operaciones encima de la mesa".

Tras un mes complicado para las promotoras cotizadas, Aedas Homes es la única que ha logrado recuperar el tono al subir cerca del 1% desde febrero. Sin embargo, la firma que lanzó el fondo Castlelake todavía no ha logrado alcanzar el precio de su salida a bolsa -los 31,65 euros-. Esto, sumado a que gran parte del capital libre está en manos de grandes fondos, lleva a la compañía a no ser líquida. "En nuestra colocación dimos entrada a muchos fondos institucionales y como el comportamiento del valor no ha sido de momento el más deseado, no se ven muchos movimientos", explica De Soto, que reconoce que "realmente no hay papel en el mercado. Hay muy poca liquidez. No estamos orgullosos, pero entendemos que eso con el tiempo mejorará".

El directivo cree que cuando la acción se recupere su socio de referencia, Castlelake, iniciará un periodo de desinversión. "No sabemos cuando se va a dar, pero ese es su negocio", destaca De Soto, que asegura que tienen "una relación fabulosa con ellos". "Son los impulsores de la compañía y siempre han transmitido su voluntad de permanencia y su confianza en la futura creación de valor", sin embargo, "teniendo el 51% del capital no me sorprendería que en unos meses, con el precio de la acción adecuado, puedan vender una parte y aun así seguirían siendo los principales dueños. Eso favorecería la liquidez de la acción, siempre y cuando no se lo vendan a uno, claro".

La posibilidad de que las promotoras cotizadas se lancen a la compra de suelo en gestión ha sido uno de los factores que han preocupado al mercado este pasado mes. De Soto asegura que en su caso, "a día de hoy no está previsto comprar este tipo de suelos. Nosotros tenemos un 87% de nuestra cartera clasificada como ready to build (para pedir licencia de obra) y, de momento, solo entramos en fully permitted, es decir, que no tiene riesgo político, ya que el planeamiento urbanístico está aprobado, si bien necesita una gestión posterior, pero se trata de plazos reglados y plazos administrativos definidos".

