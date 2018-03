Aedas analiza su entrada en la promotora de la Sareb

Su objetivo es comprar suelo para más de 1.000 viviendas este año

Aedas cuenta con una cartera de suelo con capacidad para levantar unas 13.000 viviendas, pero la promotora quiere seguir creciendo. Así, analizará las grandes operaciones de suelo que salgan a mercado por parte de los grandes fondos y también estudiará la creación de una sociedad conjunta con la Sareb, que se encuentra en pleno proceso de búsqueda de un socio industrial.

"Si los suelos son atractivos y cumplen con las características que nosotros requerimos, pues por qué no. Evidentemente estamos hablando de una operación de un volumen muy importante, por lo que habría que buscar financiaciones alternativas, ya que con la caja actual no llegaríamos", explica Hernando de Soto, director de Relación con Inversores de Aedas Homes.

Por otro lado, la firma no descarta crecer a través de la adquisición de pequeñas promotoras. "Si para adquirir buenos terrenos, en un momento dado, hay que comprar una promotora local se puede plantear. Pero nuestro interés es en el suelo", destaca el directivo, que asegura que en su plan estratégico se han fijado el objetivo de adquirir terrenos este año con capacidad para unas 1.040 viviendas más.

Liquidez de la acción

Tras un mes complicado para las promotoras cotizadas, Aedas es la única que ha logrado recuperar el tono, sin embargo, todavía no ha logrado alcanzar el precio de su salida a bolsa -los 31,65 euros-. El directivo cree que cuando la acción se recupere su socio de referencia, Castlelake, iniciará un periodo de desinversión. "No sabemos cuando se va a dar, pero ese es su negocio", destaca De Soto. "Es la impulsorade la compañía y siempre ha transmitido su voluntad de permanencia y su confianza en la futura creación de valor", sin embargo, "teniendo el 51% del capital no me sorprendería que en unos meses, con el precio de la acción adecuado, pueda vender una parte y aun seguiría como la principal dueña".

