Fomento abre la puerta del Plan de Carreteras a las constructoras medianas

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. Foto: Archivo

El Ministerio de Fomento ha accedido a las peticiones de las constructoras medianas y ha relajado las condiciones para poder competir en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que contará con una dotación de 5.000 millones de euros a través de un modelo de financiación público-privada. El departamento que dirige Íñigo de la Serna ya ha trasladado el pliego de contratación a la Abogacía del Estado para su aprobación definitiva.

El documento rebaja las exigencias financieras para poder pujar por los contratos del PIC con respecto al contenido de los borradores previos. Así, los recursos propios vinculados al neto patrimonial deberán ser como mínimo del 15% de la suma del importe del contrato, incluyendo expropiaciones e inversión, frente al 20% original. Además, en las agrupaciones de empresas, se contabilizarán los recursos propios como la suma de éstos vinculados al neto patrimonial de cada firma, pero ya sin tener en cuenta el porcentaje de participación de cada una, según explican fuentes conocedoras del pliego.

Estos cambios responden a las demandas de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci), que agrupa a 23 constructoras medianas. Sin ellos, habrían sido mayoría las compañías integradas en esta patronal que habrían tenido serias dificultades para participar en las licitaciones, sobre todo en aquellos contratos de mayor volumen.

El PIC incluye alrededor de una veintena de proyectos cuyos importes oscilarán entre los 150 y los 600 millones de euros. Hasta la fecha, el Gobierno ha anunciado tres iniciativas. Se trata del Arco Noroeste de Murcia, con una inversión estimada de 241 millones de euros; el Eje Este-Oeste de la A-7 de Alicante y Murcia, con 580 millones; y tres nuevos tramos de la A7 (CV-10) desde Vilanova de Alcolea hasta la Jana, en Castellón, con una dotación de 434 millones. El Ejecutivo planea lanzar las primeras licitaciones en las próximas semanas, una vez esté aprobado el pliego de contratación.

El modelo establecido es la colaboración público-privada y estará financiado en un 20% por las concesionarias (las constructoras, mayoritariamente), en un 40% por fondos europeos (plan Juncker) y en un 40% por fondos de inversión y bancos.

Ni Fomento ni Anci quisieron este jueves hacer ningún comentario sobre los cambios del pliego, muy esperados entre las constructoras medianas. No en vano, la mayoría de ellas no ha podido aún cerrar los consorcios con fondos de inversión y entidades financieras al no conocer los detalles finales.

Torrescámara, Joca y Becsa, en consorcio

Las constructoras valencianas Torrescámara y Becsa y la extremeña Joca se han aliado para concursar en el PIC, sobre todo en los proyectos del Levante. Negocian en estos momentos con un fondo de inversión y algún banco. Las tres pertenecen a Anci, la patronal que integra a 23 firmas medianas. Entre el resto, Copasa se ha unido al fondo británico InfraRed y Aldesa con 3i, Sarrión, Rover Alcisa y Cyopsa -más Getinsa- negocian con un fondo su consorcio, al igual que Azvi con Macquarie -se podría sumar Rubau- y Copcisa con el luso TIIC.

