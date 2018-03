¿Limitar el precio de los alquileres es la solución para acabar con los abusos de los propietarios?

# 9



Verás, sin la intervención del Estado en este caso no hay mercado libre porque la oferta de vivienda está controlada y se le ofrece al mercado únicamente la cantidad que interesa para controlar los precios al alza. La bolsa de demandantes siempre se mantiene alta y la oferta a cuentagotas.



En Amsterdam, si no me falla la memoria, el ayuntamiento construyó mucha vivienda en alquiler y esto atemperó el precio de la vivienda. Si aquí no hacen algo los ricachos se comprarán las casas y despues explotarán a los demandantes naturales que son los que quieren vivir en ellas. Aquí es donde el Estado tiene algo que decir y no dejar un bien de primera necesidad en manos de intereses especulativos.



Que conste amigo que soy un liberal partidario del libre mercado pero este es un tema que me irrita por haberlo sufrido y verlo sufrir a mis propios hijos.