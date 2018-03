Macquarie entrará en la puja para comprar las radiales

Cuestiona que la relicitación pueda llegar a los 1.000 millones

Macquarie entrará en la lucha por comprar las autopistas de peaje quebradas que el Ministerio de Fomento prevé relicitar en la segunda mitad del año. La firma australiana se suma así a grupos de concesiones como Globalvia, Abertis y Roadis, constructoras como ACS, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr, y fondos de inversión como Ardian, Goldman Sachs y JP Morgan que pretenden participar en este proceso.

Ahora bien, Macquarie duda de que el valor final de los dos lotes en que el Gobierno ha dividido las carreteras pueda alcanzar los 1.000 millones de euros, la cifra estimada por Fomento en su franja más alta -la horquilla es de entre 700 millones y 1.000 millones-. Así lo expresó el martes el director general (managing director) de Macquarie Capital Advisers en España, Manuel Beldarraín, durante una jornada organizada por Deloitte y ABC. "Si nos quitan el mantenimiento y la conservación de la M-50, no se llega ni de lejos a los 1.000 millones de euros de valor", aseveró. El Ministerio que dirige Íñigo de la Serna ya ha avanzado que sacará de esta operación los tramos de autovías que formaban parte de las concesiones pero sin peajes por su uso, como la M-50 de Madrid y otras carreteras adyacentes de las vías del Levante.

Macquarie pujará en este proceso a través de su entidad financiera y no del fondo de infraestructuras que está presente, entre otros activos en España, en Viesgo, Empark y CLH. La entidad no aclara si luchará por los dos lotes, que están comprendidos por las autopistas de peaje alrededor de Madrid, por un lado, y por la Circunvalación de Alicante y la AP-7 Cartagena-Vera, por otro, pero valora de este proceso la ausencia de riesgo de construcción y la certidumbre de tráfico. En este caso, las firmas de inversión no esperan una participación activa de los bancos en su financiación, toda vez que la quiebra de estas autopistas les ha generado un agujero significativo en sus balances.

Muy al contrario, la banca española está muy interesada en financiar el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que estará dotado con 5.000 millones y cuyas primeras licitaciones saldrán en la segunda quincena de abril. Macquarie participará también en este proceso, para el que negocia con la andaluza Azvi aunque todavía no ha cerrado un consorcio.

