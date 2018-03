Las personas que vivan solas no podrán cobrar más de 806 euros al mes para beneficiarse de la ayuda al alquiler

Las ayudas al alquiler son un fraude. En CLM Page y Podemos no quieren pagar las del año pasado. Hay que eliminar las subvenciones, no ayudan y sirven para que el alquiler suba. Y luego no les da la gana ingresarlas. Mientras no haya precios razonables no volveré a alquilar, he tenido que volver a casa de mis padres. Las ayudas solo suben el precio y luego no llegan cuando deben llegar. Es una ley para promotores y rentistas.