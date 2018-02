Colonial se fusionará con Axiare en la segunda mitad de este año

La socimi logra un beneficio histórico de 683 millones

Colonial espera tener en su mano la gestión de Axiare a lo largo de la segunda mitad del año, momento en el que la integración de ambas compañías habrá concluido. Aunque la cúpula de la firma patrimonialista asegura que todavía no han definido exactamente como se llevará a cabo ese proceso, la fusión mediante canje de acciones es la vía que ven más factible. "De las alternativas que estamos estudiando ésta será la más probable", aseguró ayer Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial, durante la presentación de resultados anuales.

"De Axiare nos interesa prácticamente todo, pero es evidente que hay dos ramas de actividad, la de retail y logística, con las que Colonial no ha trabajado hasta ahora", indicó el directivo, haciendo referencia a los 300 millones de euros en inmuebles que la firma tiene identificados como no estratégicos. "Aún así, no significa que vayamos a venderlo todo, ni que esas operaciones se produzcan a lo largo de este año. No tenemos prisa, y por tanto desinvertiremos en el momento que consideremos que es mejor para captar valor para nuestros accionistas", aclaró Viñolas.

Desprenderse de inmuebles

Al margen de estas ventas, Colonial podría desprenderse también de algunos de sus inmuebles de oficinas que ya hayan alcanzado su periodo de madurez, y al mismo tiempo, la firma seguirá invirtiendo para que la ecuación dé como resultado compras por volumen de entre 300 y 400 millones al año.

El 2017 se ha convertido en un año histórico para la compañía, en el que ha regresado al Ibex 35, se ha transformado al régimen de socimi y ha llevado a cabo la primera gran consolidación de este tipo de inmobiliarias con la opa por Axiare, gracias a la cual actualmente controla el 87%. Además, la sociedad ha cerrado el año con un beneficio histórico de 683 millones de euros, un 149% más que en 2016.

"Los buenos resultados llegan impulsados por el buen comportamiento de las rentas que han generado unos ingresos de 283 millones de euros, un 4% más gracias a la subida de precios", explicó Juan José Brugera, que asegura que el valor de su cartera aumentó un 15% hasta los 9.282 millones de euros, con una ocupación del 96%.

