El Constitucional avala que Navarra pueda expropiar viviendas desocupadas durante dos años

#6 ¡Ah, bien! O sea, que lo que pretendes decirme es que España es un país tercermundista donde no todos somos iguales ante la Ley. Por ello, si eres un particular los políticos no te roban tu piso pero si eres una empresa, como un banco, entonces sí te lo roban. Es eso lo que dice el artículo, ¿no?



Pues mira, yo de países donde los políticos roban la propiedad privada no me fío y no invierto. Y aún menos si no todos somos iguales ante la Ley. Porque si hoy le roban a otro...tengo seguro que mañana me robarán a mí. Así que el dinero de mi esfuerzo, mis ahorros, en el extranjero, en países donde no roban la propiedad privada, y no en España. Y en cuanto a los parados de la construcción...pues lo siento por ellos pero ni se me ocurre comprarme un piso en España