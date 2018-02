¿Burbuja inmobiliaria en Alemania? El Bundesbank advierte de que los pisos están un 35% sobrevalorados

Según lo comentado por el nº 4 los pisos en Alemania se tarda hasta 80 años en recuperar la inversión en el mejor de los casos. A mi me sale que tienen un PER 70 que sale de dividir 400.000 entre 5.760 euros de ganancia mensual después de impuestos. La rentabilidad anual sería del 1,5%. En barrios céntricos de Madrid las viviendas a mi me sale que tienen un PER entre 40 y 50. En mi opinión el inmobiliario esta funcionando como refugio. Valores de la bolsa con dividendos superiores a 5% , crecimiento y PER inferior a 15 dicen los analistas que están caros. Antes o después todo se reajustará.