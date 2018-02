800 533

Abertis no cree que Nadal esté haciendo un uso político de Hispasat en opas

Madrid, 7 feb (EFE).- El nuevo director general de Abertis, José Aljaro, ha expresado hoy su máximo respeto a la profesionalidad del ministro de Energía, Álvaro Nadal, y ha asegurado que no cree que esté haciendo un "uso político" de Hispasat para la compra de la concesionaria por parte de Hochtief (ACS) o Atlantia.

ABERTIS (ABE.MC )sigue pendiente de recibir la autorización del Ejecutivo para comprar a la francesa Eutelsat el 32 % de Hispasat, una operación con la que elevaría su participación en la compañía de satélites al 90,7 %. En paralelo, negocia con Red Eléctrica la venta de este activo que no considera estratégico.

"Se presentó la autorización al ministerio (por Eutelsat), dijo que estaba incompleta y estamos trabajando para volver a presentar todos los documentos", ha explicado Aljaro, quien ha apuntado que a juicio de Economía faltaba determinada información sobre qué va a pasar con posterioridad a la transferencia de las acciones.

El directivo ha asegurado que no creen que con esto se esté intentado frenar el proceso de opas sobre Abertis porque se trata "de un ministerio y de personas profesionales y serias".

"No se puede poner en duda en absoluto la profesionalidad del ministro ni de su gabinete. Seguro que se está actuando de buena fe y con toda profesionalidad", ha afirmado Aljaro, quien ha rechazado la posibilidad de que se esté haciendo un uso político con el asunto de Hispasat.

Ha asegurado que por ahora no han recibido ninguna oferta vinculante por Hispasat de Red Eléctrica, con la que empezaron a hablar en enero, antes de que Atlantia y ACS presentaran sus respectivas ofertas por Abertis, ha dicho el directivo.

"Es el único activo que está en nuestro portafolio que no corresponde con autopistas", ha destacado Aljaro, quien ha subrayado que su venta no está vinculada al proceso de opas, sino que se enmarca dentro de su estrategia de centrarse en carreteras.

En cuanto a la afirmación de Nadal de que no permitirá "un pelotazo" con Hispasat, ha dicho que aún no se ha hablado de precios porque no hay ninguna operación "firme ni comprometida" con Red Eléctrica.

"No podemos hablar de pelotazo porque no hay transacción", ha insistido el máximo ejecutivo de Abertis, quien ha recordado que necesitan autorización del Consejo de Ministros para transferir Hispasat.

Por otra parte, ha dicho que la intención de la compañía es mantener su sede en España y cotizar en el país, aunque esto dependerá de lo que, en su caso, decidan sus futuros accionistas.

Preguntado por qué oferta prefieren, si la de Hochtief (ACS) o Atlantia, ha afirmado que no pueden pronunciarse hasta conocer las dos y que deben ser "neutrales".

"De una de ellas sabemos todo porque el folleto está publicado (Atlantia). De la otra no conocemos el folleto y no nos podemos pronunciar. Cuando lo apruebe la CNMV, el consejo se pronunciará", ha explicado.

"No podemos decidir si preferimos A o B" ante el desconocimiento de una de las patas, a lo que ha añadido que su obligación es que Atlantia y ACS pongan sobre la mesa "el máximo que se pueda pagar" para maximizar el beneficio de sus accionistas.

La guerra por Abertis comenzó a mediados de abril, cuando Atlantia expresó su interés por explorar una posible operación corporativa con la catalana.

El 15 de mayo, anunció una opa sobre el cien por cien de Abertis a un precio de 16,5 euros por acción, pagadero en parte con acciones y que supone valorar a la concesionaria en 16.341 millones.

Seis meses más tarde, el 18 de octubre, ACS presentó su oferta a través de su filial alemana Hochtief a razón de 18,76 euros por acción, precio superior en un 17 % al puesto sobre la mesa por los italianos y que supone valorar Abertis en 18.580 millones.

