Abertis, interesado en acudir a la relicitación de las autopistas quebradas

Madrid, 7 feb (EFE).- El nuevo director general de Abertis, José Aljaro, ha expresado hoy el interés de la concesionaria por acudir al proceso de relicitación de las nueve autopistas en quiebra que en breve pasarán a estar gestionadas por Seittsa, sociedad dependiente de Fomento.

"Mostramos interés por invertir en España, es un país en el que tenemos la sede (...) y estamos dispuestos a invertir en proyectos. Otra cosa es que los ganemos o no los ganemos, tenemos actitud positiva en España", ha afirmado el ejecutivo durante la presentación de las cuentas de la compañía ante analistas y prensa.

"¿Radiales, por qué no?", ha respondido Aljaro a la pregunta de si ABERTIS (ABE.MC )pujará por hacerse con la gestión de estas autopistas, que el Gobierno prevé sacar de nuevo al mercado antes de que acabe el año agrupadas en dos paquetes.

El directivo ha insistido en el interés de la compañía por invertir en España y ha subrayado que, a priori, no rechazan ningún activo.

No obstante, ha dicho, habrá que esperar a conocer el pliego de condiciones y por el momento "no están trabajando" en preparar posibles ofertas por las autopistas quebradas, "mucha de las cuales conocemos porque hemos estado en su gestión" por lo que no requerirá mucho esfuerzo.

"Cuando salga el proceso lo miraremos encantados", ha apuntado Aljaro, quien ha señalado que también se mantiene expectantes por conocer los planes del Ejecutivo para las autopistas cuyos contratos de concesión expirarán próximamente.

"Hoy por hoy, sabemos que no se pueden negociar extensiones porque así lo ha dicho el ministro de Fomento y estamos expectantes de ver cuál es la política que adopta el Gobierno, si habrá nuevos concursos o cuál va a ser el mecanismo", ha señalado.

Por otra parte, ha reconocido el interés de la compañía por países como Chile, donde ha firmado protocolos de intenciones para nuevas inversiones en Autopistas Central, Sur y Rutas por valor de 800 millones, y Brasil, donde estaría interesada en hacerse con activos de la malograda Odebrecht.

