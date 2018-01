El sector inmobiliario avanzará en su recuperación en 2018

A ver hablemos claro... que se ha fumado el que dice que subiran los pisos? por favor, denme una sola razón lógica de peso.



Yo por mi parte lanzo aqui unas razones por las que pienso que contentos pueden estar los ladrilleros si no bajan más.



1) Pirámide de población, el grueso de la población española esta en el rango 45-60 años, de los cuales muchos ya tienen su casa, sin olvidar que el baby boom se empieza a jubilar y no tardarán mucho en pasar a mejor vida, dense un paseo por la página Web del INE.



2) Los potenciales compradores de verdad y de toda la vida que puedan traer hijos (mejor dicho nuevos esclavos) gentes entre 25-40, se han comido la crisis ladrillera anterior muchos desauciados y con un trabajo (si lo tienen) de media de unos 1200 euros netos al mes.



3) Se sigue construyendo aunque en menor medida, pero se sigue... pisos NUEVOS en mi localidad de 18000 habitantes (vale, no es Madrid ni comparable) con el cartel de se vende por años!!!



4) El credito de los bancos para los afortunados de tener un trabajo más o menos estable, ya no comenten los escesos del pasado de darlo a la ligera y mucho menos un 120% del valor de la propiedad como hace 12 años.



5) Es cierto que la media de personas que viven en una casa se ha reducido si la comparamos con la generación anterior, por lo tanto da la falsa impresión de que se necesitan más pisos, pero la realidad es que la generación anterior tenian 2-3 hijos de media y ahora la media es de 1,2 hijos... lo cual hará que el sistema se vaya al garete pero ese es otro tema en el que no es pertinente entrar.



Bien, estos 5 argumentos principales se pueden extender, pero quiera escribir una biblia, ahora van las únicas razones por las que creo que el precio de la vivienda quizas en algunos lugares concretos pueda subir.



1) Como sabemos españa es un mercado muy polarizado, lo que a mi entender quiere decir que los precios podrian tener repuntes puntuales especialmente en las grandes capitales.



2) Jubilados extranjeros que compren su casita en la playa, u otros ¨ inversores extranjeros¨ o que el gobierno deje pasar a otros 6 millones de inmigrantes y les dejen hipotecarse hasta las cejas.



Ahora para acabar seamos razonables TODOS, Primeramente, no se puede regalar un piso por la carita bonita, pero tampoco es lógico que se pidan 300.000 Euros por un Zulo como pasaba no hace muchos años, el precio de la vivienda estandar o primera vivienda deberia de poder pagarse con 4 años de salario medio neto, 1200*14 (pagas anuales)* 4 años, igual a 67.200 Euros de media, y la hipoteca no superar los 15 años. Las hipotecas a 40 años que se concedian en españa solo hacen que se frene el consumo interno por razones evidentes (lo que se destina a vivienda no se destina a otros servicios o productos que muevan la economia, sólo van al bolsillo del especulador de turno), hace la inestabilidad más duradera en el tiempo por lo que quitan las ganas de traer hijos al mundo. Claramente, el que quiera una casa en primera linea de playa o en el centro de las principales capitales claramente tendrá que pagarla.



Simplemente no hipotequemos nuestro futuro (nuestros hijos), pero tampoco hay que regalar nada, las cosas se consiguen con trabajo. Luego no lloremos cuando no haya suficiente juventud para pagar nuestras pensiones.