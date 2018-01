El precio del alquiler subió un 18,4% en 2017, pero cae en Barcelona y se modera en Madrid

Vivo en Andalucía. Los alquileres no han subido ni de coña un 15%. Un 5% sí, un 15% no.



Así que a partir de ahí les digo yo lo que me fio del estudio.



Si ni en Madrid, que es la que genera más empleo sube un 15% ¿cómo demonios va a subir un 15% en Andalucía donde el paro que existe es crónico y donde no paran de construirse nuevas viviendas pese a la bajada de población?



Usen la lógica para determinar qué estudios hay que creer.