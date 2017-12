El inmobiliario mira hacia la bolsa

Consolida la recuperación y supera las 500.000 transacciones de viviendas

El sector inmobiliario ha vivido en 2017 la consolidación total de su recuperación tras la crisis y entrará en el 2018 con las bases para convertirse en un mercado más estable y sostenible. Gran parte del despegue del ladrillo ha llegado por parte del mercado residencial español que ha presentado una clara recuperación en 2017 y apunta todavía a un mayor crecimiento en 2018.

Concretamente, se estima que las transacciones de viviendas aumenten un 16,9 por ciento en 2017 con respecto al año anterior, superando las 472.000 operaciones. Pero será en 2018 cuando se supere el umbral de las 500.000 operaciones, ya que las previsiones de Servihabitat, apuntan a un aumento del 18,3 por ciento el próximo año, por lo que se llegarían a alcanzar casi las 560.000 unidades vendidas.

En cuanto a los precios, los expertos auguran que la vivienda seguirá creciendo, una media del 3 por ciento durante los próximos años, si bien, en zonas calientes como la Comunidad de Madrid, se espera que este incremento sea del 5 por ciento.

Las socimis, que han sido las grandes dinamizadoras del sector desde 2013, seguirán teniendo protagonismo, pero en 2018 todo parece indicar que su rol en el mercado será más vendedor que comprador, ya que son varias las grandes sociedades que han iniciado la rotación de activos de su cartera.

Esto no significa que no vayamos a ver importantes adquisiciones por parte de estas sociedades, que siguen aflorando con fuerza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Precisamente, será la bolsa otro de los focos a los que mirará el sector inmobiliario y no sólo por las socimis, también por las promotoras, que tienen previsto dar el salto al parqué en 2018. Tras Neinor Homes y Aedas Homes, Metrovacesa se postula como la siguiente en dar el paso, a la que le seguirá Vía Célere.

Testa, el gran gigante de residencial en alquiler, también se estrenará el próximo año. En 2018 podría arrancar también la consolidación en el mercado de las socimis, ya que Colonial, que se ha dejado cautivar por el régimen fiscal de este tipo de sociedades, ha lanzado una opa por Axiare. Si esta operación resulta exitosa, la patrimonialista se convertirá en el mayor propietario de oficinas de España.

