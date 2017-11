El sector financiero gana el pulso a Colau por su tasa sobre pisos vacíos

Los ayuntamientos si que tienen potestad para incoar expedientes a viviendas vacías cuando se deterioren o se degrade su estado de manera significativa, cuando no paguen los servicios comunitarios. En la localidad de Alzira, en Valencia, una alcaldesa del PP incluso llegó a incoar expedientes de embargo sobre algunos activos en ruina de los bancos, e incluso se llegó a ordenar subasta de dichos activos.Lo unico que dice la sentencia es que es competencia de la Generalitat el imponer dichos gravámenes, no dice que no se puedan hacer.



De todas maneras no es esa la respuesta a las bolsas de pisos vacios de los bancos, o bien negociar con ellos que se ponga una parte a vivienda social, como se ha hecho en otras comunidades. Pero así no se bajarán los precios ni mucho menos.