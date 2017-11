Comprar una vivienda es cada vez más difícil pese a unas hipotecas históricamente baratas

En Reino Unido:



"Now, when you apply for a mortgage, the lender will cap the loan-to-income ratio at four-and-a-half times your income."



Ahora, cuando se solicita una hipoteca, el prestamista (Banco) considerará el ratio préstamo/renta de 4,5 veces tus ingresos.



"They must also assess what level of monthly payments you can afford, after taking into account various personal and living expenses as well as your income."



También se deberán tener en cuenta otros gastos personales y para vivir en relación con los ingresos para calcular cuanto uno puede pagar al mes.



"These changes were brought into effect by the Financial Conduct Authority in 2014 after fully reviewing the mortgage market."



Estos cambios los introdujo en 2014 la Autoridad de Conducta Financiera después de estudiar profundamente el mercado hipotecario.



Destinar 23-25% de la renta al pago de la hipoteca se considera sano, más del 30% es INSANO e INSOSTENIBLE, aquí y en la China. Llevo años diciéndolo pero la gente no lo entiende. Si todo el mundo se rigiese por estos baremos, los precios de las viviendas se situarían solos donde por lógica deberían estar.