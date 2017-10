800 533

Miles de personas piden el soterramiento de la vía férrea en Murcia

Madrid, 28 oct (EFE).- Miles de personas se han manifestado hoy en Madrid para reivindicar el soterramiento de las vías férreas del tren AVE en Murcia capital, porque no quieren que su ciudad esté "dividida por un muro".

En declaraciones a Efe, el portavoz de la plataforma pro-soterramiento del AVE, Joaquín Contreras, ha insistido en que la solución "ya estaba pactada" y ha recalcado que los murcianos se sienten "engañados" por el Gobierno.

Según ha explicado Contreras, si no se soterrarán las vías sería un "incumplimiento" del convenio firmado en 2006 por las administraciones estatal, autonómica y local para que el tren de alta velocidad llegara bajo tierra.

Ha destacado en que su propuesta es que se aguarden los dos años que durarán las obras de soterramiento antes de que entre ningún convoy en superficie, lo que consideran peligroso en el caso del AVE por su catenaria de 25.000 voltios.

"No queremos provisionalidad", ha afirmado Contreras y ha comparado la medidas del Gobierno con "la Reina Isabel II que también inauguró una estación de tren de forma inaugural que todavía se mantiene".

Según la organización, han acudido más de 10.000 personas para apoyar el soterramiento, que han llegado desde Murcia en 24 autobuses que se han completado y vehículos de particulares.

Esta protesta vecinal ha estado apoyada por vecinos de otras localidades como Valladolid o Granada, que también consideran las construcciones de las vías del AVE como un problema para la ciudad, y vecinos de la propia capital también se han unido a su causa.

Los manifestantes han portado camiseta blancas con el lema "soterramiento ya", junto a pancartas de "la gente por arriba, el tren por debajo", "Murcia no se parte" o "la ciudad para la gente".

Al grito de "que no queremos muro", la concentración ha ocurrido con normalidad de una forma lúdica, donde la música ha sido una de las protagonistas cuando han versionando 'Another Brick in the wall' de Pink Floyd.

Varios representantes políticos, como Alberto Garzón y la coportavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, o miembros de la dirección estatal de Podemos Ana Marcello, Alberto Rodríguez y Miguel Urbán, y el secretario general de la formación en la región, Óscar Urralburu, han acudido a la manifestación para mostrar su apoyo a los vecinos murcianos.

La manifestación ha comenzado puntualmente a las 17:30 horas en la plaza de Colón y han recorrido el paseo de la Castellana hasta llegar a la sede de Fomento, donde se ha leído el manifiesto con las peticiones de la plataforma.

PUBLICIDAD