Los fondos inmobiliarios de la City lanzan la primera alerta sobre los activos de Cataluña

El problema principal que tienen a día de hoy los catalanes, sean independentistas o no lo sean, es que el mundo percibe Cataluña como un lugar donde ocurre un fuerte enfrentamiento, y la verdad eso en EEUU, en las Islas Caimán, o en China, que es donde está la pasta no gusta, es como si les dices que es un país en guerra no se molestan en discriminar, no tienen motivos, así que le echan la cruz y lo entierran...el muerto sigue vivo pero tiene un problema, está en el ataud y bajo tierra...además nadie puede hacer nada para sacarlo, como mucho llorar...por su mala cabeza...



R.I.P. CATALONIA