Red Eléctrica muestra interés por comprar Hispasat a Abertis

Madrid, 10 oct (EFE).- Abertis ha reconocido hoy que Red Eléctrica Corporación le ha manifestado su interés por adquirir la participación que mantiene en la operadora de satélites Hispasat, de la que controla el 90,7 %, y el operador eléctrico ha confirmado que ha habido conversaciones al respecto.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la concesionaria de autopistas ABERTIS (ABE.MC )se pronuncia así sobre las informaciones aparecidas en varios medios y que apuntan a que Red Eléctrica habría ofrecido 1.000 millones de euros por Hispasat.

No obstante, añade Abertis, hasta la fecha no ha recibido ninguna propuesta vinculante, y, por lo tanto, no se ha analizado en su Consejo de Administración.

Por su parte, Red Eléctrica ha comunicado en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, dentro del proceso de "búsqueda activa de oportunidades de inversión", ha venido realizando estudios para valorar el interés en una potencial adquisición de una participación en el capital social de Hispasat, habiendo mantenido conversaciones a este respecto con Abertis.

Red Eléctrica ha añadido que no ha adoptado ninguna decisión en esta materia ni ha tratado el tema en el consejo de administración.

El negocio actual de telecomunicaciones de Red Eléctrica se basa en la explotación comercial de infraestructuras de telecomunicaciones, principalmente de fibra óptica, según ha explicado en su comunicado.

Abertis se encuentra inmersa en plena operación de compra por parte de la italiana Atlantia, que ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) por el cien por cien de su capital.

El Gobierno sostiene que dicha opa debería contar con su autorización debido a la participación que Abertis mantiene en Hispasat, así como por las autopistas titularidad del Estado que gestiona.

Por su parte, Atlantia entiende que no tiene por qué contar con dicha autorización y ha seguido adelante con ella sin pedirla, según consta en el folleto de la opa aprobado ayer por la CNMV.

La italiana apunta en su folleto su "voluntad de atender a los intereses estratégicos del Reino de España en relación tanto a la gestión y explotación de las concesiones administrativas de construcción, conservación y explotación de autopistas", como a la "gestión y eventual destino de la participación de Abertis en Hispasat".

