Los propietarios tardan de media 347 días en desahuciar a los inquilinos morosos

Yo alquilé mi piso y no pagaba el inquilino,me lo robó todo,solo faltó que se llevase las tuberías,lo dejó todo lleno de mierda,me llenó el piso de ocupas,tardaron año y medio en hacer el desahucio y se querían volver a meter los mismos de nuevo en el piso,me dejaron un montón de deudas de suministros,la justicia no los ha obligado a pagar nada y se han ido tan frescos y yo al final tuve que vender el piso regalado porque me hacían la vida imposible.