La vivienda en España no es para los jóvenes: los mayores de 45 dominan el mercado

El aumento de los precios y la precariedad laboral complican el acceso

La tendencia alcista de los precios de las viviendas y la precariedad laboral están haciendo que los jóvenes españoles de entre 25 y 35 años dejen de interesarse por adquirir su primera vivienda, según se desprende del informe 'El perfil del comprador de vivienda 2017' realizado por ST Sociedad de Tasación y Planner Exhibitions. La recuperación genera unas expectativas irreales en los vendedores de vivienda.

Así lo ha señalado el director general de Planner Exhibitions, la empresa que organiza las ferias SIMA, Eloy Bohúa, y el consejero delegado de ST Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, durante la presentación de este informe, que analiza los comportamientos y las expectativas de los potenciales compradores que asisten al Salón Internacional Inmobiliario de Madrid (SIMA).

El informe concluye que el estancamiento de la demanda de los jóvenes "se profundiza" mientras se mantiene estable el concepto de comprar un piso para pasar del alquiler a la propiedad. Para el consejero delegado de ST, Juan González, el alejamiento de los jóvenes de la vivienda en propiedad "es un refrendo y un aviso a navegantes, que se percibe en el mercado".

González ha considerado que algunos jóvenes "no quieren" comprar y que otros "no pueden" porque los salarios "no acompañan". Ha concluido que los "hábitos y usos de acceso" a determinados bienes en propiedad "frecuentes hace solo diez años, hoy se están cuestionando y anticipa movimientos sociológicos".

En esta edición de SIMA, los datos ponen de relieve que los visitantes que tienen entre 25 y 35 años han supuesto únicamente el 34,8% del público, mientras que en otros años la asistencia de este grupo de edad llegó a situarse en el 65,7% en 2009 o en el 64,9% de 2010.

Según los autores del informe, la escasa asistencia de este grupo generacional pone de relieve "las crecientes dificultades a las que se están enfrentando los jóvenes para acceder a su primer hogar". En 2017, se ha registrado una caída de los visitantes que acudían a la feria para pasar del alquiler a la propiedad o para formar un nuevo hogar.

Para Fernández-Aceytuno, el nuevo ciclo económico está poniendo de manifiesto un comportamiento diferente de la demanda y en particular "la demanda de los jóvenes no acaba de incorporarse al mercado al mismo ritmo que la franja de más edad".

"Se está consolidando la recuperación del mercado inmobiliario, sobre todo residencial", ha asegurado, tras recordar que las estadísticas oficiales están reflejando un impulso de la actividad, que se está traduciendo en incrementos de los precios en algunas zonas por encima del IPC. Asimismo, ha insistido en que esta recuperación "no se está produciendo al mismo ritmo en según qué territorios", por lo que "el comportamiento es desigual".

Los mayores de 45, el perfil dominante

No obstante, se ha registrado un avance entre los visitantes que ya tienen una vivienda en propiedad, pero que asisten a la feria porque quieren obtener una segunda residencia, invertir en el sector inmobiliario o cambiar su vivienda actual por otra. Los mayores de 45 años son los que más se inclinan por esta opción.

De hecho, este grupo de edad ha sufrido una "intensa" recuperación de visitantes en comparación con ediciones anteriores y se ha situado como el perfil dominante del comprador actual del producto residencial en España.

Respecto a los tiempos de búsqueda, sin tener en cuenta la edad, el 52,2% de los asistentes lleva menos de 6 meses en búsqueda activa de vivienda. Además, el 42,3% de los encuestados está interesado en adquirir una vivienda "en cuanto encuentre" la adecuada, mientras que un 32,9% se inclina más a hacerlo "de aquí a un año".

La cifra de españoles que tiene un presupuesto máximo de 150.000 euros para adquirir un inmueble ha caído al 17,7%, mientras que en 2013 o 2014 la cifra rondaba el 37% en ambos casos.

Así, la tendencia de gasto está entre los 150.000 y los 300.000 euros, acorde al aumento de precios que han sufrido los inmuebles, según ST, que ha señalado que este aumento del presupuesto "refleja el realismo del comprador en un contexto de recuperación de la demanda". Además, también ha habido un aumento de las personas que pretenden gastarse más de 300.000 euros en adquirir una vivienda.

El informe concluye que en 2017 "se consolida la recuperación" del sector inmobiliario en España, y resalta que este impulso se percibe especialmente en el segmento residencial. El consejero delegado de ST ha apuntado, no obstante, que el comportamiento de la demanda es "desigual" según qué territorios y qué grupos de demanda. Vaticina un "mercado heterogéneo" para los próximos años y con "varias velocidades".

La hipoteca a tipo fijo gana terreno

La hipoteca a tipo fijo "ha entrado con fuerza" en las preferencias de los nuevos compradores, según el informe, que destaca que el 43% de los españoles se decanta por esta opción, frente al 21,5% que opta por las hipotecas mixtas y el 35,5% que se inclina hacia el interés variable.

Por otro lado, el informe hace hincapié en que pese a que el porcentaje de encuestados que no necesita financiación para comprar un inmueble ha aumentado hasta el 13,8% en 2017, todavía un 39,2% de los españoles necesita una financiación de entre el 50% o el 80%.

En el caso de los jóvenes, el presupuesto de los que sí pueden o se deciden a comprar un inmueble ronda los 195.000 euros, cifra que es "sensiblemente inferior" a la del conjunto de los españoles, que ronda, de media, los 264.000 euros.

