ACS dice que aún estudia opa sobre Abertis y que no ha tomado una decisión

Madrid, 22 sep (EFECOM).- El grupo constructor y de servicios ACS ha asegurado hoy que continúa analizando la posibilidad de lanzar una opa sobre Abertis, pero que aún no ha tomado una decisión, y ha reconocido que una de las fórmulas estudiadas es hacerlo con la participación de su filial alemana Hochtief.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ACS (ACS.MC )señala que sigue estudiando, con asistencia de asesores externos, la opción de presentar una contraopa sobre ABERTIS (ABE.MC )que compita con la formulada por la empresa italiana Atlantia, y explica que ha mantenido reuniones con posibles inversores y con entidades financieras.

No obstante, subraya que "hasta la fecha" no ha adoptado decisión alguna al respecto y que la operación "no ha sido sometida a la deliberación y acuerdo del consejo de administración".

La constructora admite que "entre las fórmulas estudiadas se ha considerado la posibilidad de que la opa sea realizada con la participación de Hochtief".

El pasado miércoles, ACS y Hochtief experimentaron sensibles descensos en Bolsa tras publicar la prensa alemana que el consejo de administración de la filial germana se disponía a estudiar ese mismo día la presentación de una contraopa sobre Abertis.

En concreto, las acciones de ACS bajaron un 3,80 % y las de Hochtief, un 7,94 %.

El pasado 21 de julio, ACS confirmó a la CNMV que estudiaba "con asistencia de asesores externos" una posible oferta sobre Abertis.

Posteriormente, el 28 de julio, durante la presentación a analistas de los resultados del primer semestre, el consejero delegado de ACS, Marcelino Fernández Verdes, indicó que el análisis de la operación exigiría "mucho tiempo".

