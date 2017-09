¿Qué es un edificio verde? Buscando una vivienda más eficiente (II)

Coincido en las definiciones. Hoy con el título de “ecológico” se pretende vender cualquier cosa.



De todos modos yo creo que vivir en un edificio de pisos no es lo más sustentable.



Tengo una casa con parcela aislada. Y mi objetivo es generar mi propio combustible. Es decir, que con lo que mis arboles crecen en verano yo me calefacciono en invierno. No tengo idea de cómo hacer el cálculo de la superficie de terreno que sería necesaria para eso, pero creo que no es mucha, yo tengo 1200 m2 y de momento me sobra con mi propia leña.



Aun dependo de la conexión eléctrica, pero estoy gastando poco e intentaré liberarme de eso.