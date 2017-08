¿Interesa a las promotoras levantar edificios para alquilar?

Y otro que viene con la consigna de los sueldos de mierda.



Mira chato, cada uno tiene el sueldo que se merece menos lo que le roban los funcionarios por impuestos y seguridad social. Por lo cual tienes tres caminos si consideras que tu sueldo es una mierda:



- Cambiar de empresa y buscar otra que te pague más. Si no la encuentras es que no mereces ganar más.



- Crear tu empresa. Ahí el sueldo te lo pones tú. Pero también te tienes que buscar las habas. Si no puedes pagarte un sueldo mayor es que tampoco te lo mereces.



- Votar a partidos cuyo programa consista en bajar impuestos y despedir funcionarios, ambas cosas no son compatibles. Esto no es incompatible con los anteriores. Lo que pasa es que los que se les llena la boca con la expresión sueldo de mierda suelen ser zurditos, y claro, en su cabeza no les cabe que la izquierda trae impuestos y los impuestos roban riqueza a la población para repartirla entre las clases privilegiadas (políticos y funcionarios).



Si no haces ninguna de estas tres cosas es porque te mereces ese sueldo.